Sport24: Костомаров будет выходить из медикаментозного сна от двух до семи дней

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«У Романа был микроинсульт. Его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. Сейчас идёт долгий этап «просыпания». Он проходит от двух дней до недели», — сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Подчёркивается, что, пока Костомаров полностью не проснётся, выводы о его самочувствии сделать невозможно.

«Врачи ждут и наблюдают за его состоянием», — уточнил источник.

10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.

Ранее сообщалось, что состояние Костомарова стало улучшаться.