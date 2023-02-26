Sport24: Костомаров будет выходить из медикаментозного сна от двух до семи дней
- РИА Новости
«У Романа был микроинсульт. Его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. Сейчас идёт долгий этап «просыпания». Он проходит от двух дней до недели», — сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Подчёркивается, что, пока Костомаров полностью не проснётся, выводы о его самочувствии сделать невозможно.
«Врачи ждут и наблюдают за его состоянием», — уточнил источник.
10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.
Ранее сообщалось, что состояние Костомарова стало улучшаться.