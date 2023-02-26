Источник: состояние Костомарова стало улучшаться
- РИА Новости
По информации РЕН ТВ, состояние фигуриста оценивается как стабильное. Отмечается, что спортсмену провели несколько процедур по очистке крови.
10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.
Ранее сообщалось, что у Костомарова полностью перестал видеть правый глаз.