Источник: у Костомарова полностью перестал видеть правый глаз

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, у фигуриста афакия — в глазном яблоке отсутствует хрусталик. Несколько лет назад ему проводили операцию по его замене.

По информации источника, хрусталик снова пришлось удалить из-за сильного фронтита. Воспаление в лобных пазухах оказывает давление на глаза, вызывая обильное слезоотделение и светобоязнь.

По данным «Матч ТВ», Костомаров находится в тяжёлом состоянии после перенесённого инсульта.

10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что у Костомарова случился инсульт.