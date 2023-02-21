Тарасова не верит, что Костомаров перенёс инсульт
- РИА Новости
«Кто сказал, что Роман перенёс инсульт? Я не верю в это», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
По информации телеканала, Костомаров находится в тяжёлом состоянии после перенесённого инсульта.
10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.
Ранее сообщалось, что Костомарову провели плазмаферез после инсульта.