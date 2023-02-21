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Тарасова не верит, что Костомаров перенёс инсульт

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова случился инсульт.
Тарасова не верит, что Костомаров перенёс инсульт
  • РИА Новости

«Кто сказал, что Роман перенёс инсульт? Я не верю в это», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

По информации телеканала, Костомаров находится в тяжёлом состоянии после перенесённого инсульта. 

10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.

Ранее сообщалось, что Костомарову провели плазмаферез после инсульта.

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