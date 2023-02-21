Источник: Костомарову провели плазмаферез после инсульта

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

По информации Telegram-канала 112, при помощи плазмафереза спортсмену провели «очистку крови». Отмечается, что у него был диагностирован уже второй инсульт, который привёл к закупорке сосудов в мозге. Костомаров провёл ночь в реанимации.

10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.

Ранее сообщалось, что врачи быстро отреагировали на проблему Костомарова с сосудами мозга.