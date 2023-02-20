Источник: врачи быстро отреагировали на проблему Костомарова с сосудами мозга
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Сейчас он в стабильном состоянии», — сообщил источник.
20 февраля появилась информация, что у фигуриста кровоизлияние и гематома в лобной доле.
10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев не смог пробиться во второй круг турнира ATP в Дохе (Катар).