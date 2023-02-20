Источник: у Костомарова поражена четверть головного мозга
- РИА Новости
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Как сообщает Telegram-канал SHOT, у фигуриста кровоизлияние и гематома в лобной доле. Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения.
Отмечается, что поражение лёгких больше не главная проблема спортсмена.
10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В сознание спортсмен пришёл спустя две недели. В начале февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе ступни.
17 февраля появилась информация, что Костомарову поставили дренаж из-за проблем с лёгкими.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Дубае (ОАЭ).