Костомаров сообщил, что его выписали из больницы

Олимпийского чемпиона в танцах на льду 2006 года Романа Костомарова выписали из больницы.

«Позади 175 дней... Впереди вся жизнь... Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак», — написал Костомаров на своей странице в социальной сети.

Фигурист поблагодарил всех, кто был рядом с ним во время лечения.

«Огромная команда под руководством Проценко Дениса Николаевича сделала невозможное. Вытащили меня оттуда. Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал. Всем здоровья», — заявил он.

10 января 46-летний россиянин попал в реанимацию с пневмонией. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее Костомаров заявил, что спорт и тренировки отвлекают его от всего происходящего в его жизни.