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Костомаров: спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни

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Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео со своих тренировок в больнице.
Костомаров: спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Преодоление всего… Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни...» — написал Костомаров на своей странице в социальной сети.

10 января олимпийского чемпиона госпитализировали с пневмонией. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее Костомаров опубликовал первое видео из больницы, показав, как занимается на велотренажёре с протезами.

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