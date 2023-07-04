Костомаров: спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео со своих тренировок в больнице.

«Преодоление всего… Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни...» — написал Костомаров на своей странице в социальной сети.

10 января олимпийского чемпиона госпитализировали с пневмонией. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее Костомаров опубликовал первое видео из больницы, показав, как занимается на велотренажёре с протезами.