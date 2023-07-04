Костомаров: спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
«Преодоление всего… Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни...» — написал Костомаров на своей странице в социальной сети.
10 января олимпийского чемпиона госпитализировали с пневмонией. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по ампутации конечностей.
Ранее Костомаров опубликовал первое видео из больницы, показав, как занимается на велотренажёре с протезами.