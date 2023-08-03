В Кремле сообщили о предстоящей операции Костомарова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о предстоящей операции олимпийского чемпиона Романа Костомарова для протезирования рук.

«У меня у жены, она фигуристка, у неё партнёр тоже сейчас учится как раз (пользоваться протезами). Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему ещё будут руки делать, ещё операция будет», — цитирует Пескова РИА Новости.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние спортсмена стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что Костомаров психологически компенсирует свои травмы тренировками.