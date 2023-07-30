Врач: Костомаров психологически компенсирует свои травмы тренировками

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах высказался о тренировках фигуриста Романа Костомарова в протезах.

«Я бы не стал назначать так скоро такие активные тренировки. Организм не всегда может адекватно оценивать состояние.

Но, конечно, Роман психологически компенсирует свои травмы тренировками. Это больше относится уже к психологии — Костомаров показывает, что он полноценный и сильный», — приводит слова Авербаха Sport24.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние спортсмена стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

6 июля фигурист сообщил, что его выписали из больницы.

Ранее Костомаров опубликовал новое видео с тренировки в протезах.