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Врач: Костомаров психологически компенсирует свои травмы тренировками

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Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах высказался о тренировках фигуриста Романа Костомарова в протезах.
Врач: Костомаров психологически компенсирует свои травмы тренировками
  • РИА Новости

«Я бы не стал назначать так скоро такие активные тренировки. Организм не всегда может адекватно оценивать состояние.

Но, конечно, Роман психологически компенсирует свои травмы тренировками. Это больше относится уже к психологии — Костомаров показывает, что он полноценный и сильный», — приводит слова Авербаха Sport24.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние спортсмена стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

6 июля фигурист сообщил, что его выписали из больницы.

Ранее Костомаров опубликовал новое видео с тренировки в протезах.

 

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