Гол Лоськова, спасения Полякова и «петушок» Сёмина: «Локомотив» обыграл ЦСКА в золотом ретроматче

«Локомотив» обыграл ЦСКА в золотом ретроматче. Единственный мяч, как и 21 год назад в дополнительной встрече за чемпионство, забил Дмитрий Лоськов. После его удара из полукружия штрафной снаряд срикошетил в сетку от руки Руслана Нигматуллина. Армейцы создали множество моментов, но так и не сумели огорчить поймавшего кураж Алексея Полякова. А в одном из эпизодов Дмитрий Кириченко попал в штангу. Удачу красно-зелёным принесла и фирменная красная шапочка Юрия Сёмина.

Проведение встреч легенд стало отличной находкой для РФС в непростой для отечественного футбола период. В отсутствие международных соревнований такие мероприятия привлекают огромное внимание болельщиков. В прошлом году дважды сошлись ветераны «Зенита» и «Спартака». В текущем сначала 1 мая в Волгограде провели дерби с участием «Динамо» и «Спартака», приуроченное к 80-летию победы в Сталинградской битве, а затем матч памяти Ильи Цымбаларя.

А решение свести ЦСКА и «Локомотив» оказалось полностью логичным, ведь 21 год назад, 21 ноября 2002-го, состоялся памятный золотой матч первенства России, в котором сильнее оказались железнодорожники. Да и вообще в те годы именно эти коллективы вели между собой борьбу за чемпионство. В 2003-м, 2005-м и 2006-м награды высшей пробы достались армейцам, а в 2004-м — опять красно-зелёным.

К чести организаторов, они попытались воплотить в жизнь все детали того памятного противостояния. Например, игроков экипировали в специальную ретроформу, а главными тренерами стали Юрий Сёмин и Валерий Газзаев. Сам факт их присутствия гарантировал: встреча будет носить максимально серьёзный характер.

«Выйти и просто походить, покрасоваться — это не для спорта, не для нашей идеи. Ребята предстанут в лучшей форме. В основном будут люди, которые приносили «Локомотиву» золотые медали. Обязательно должны присутствовать азарт и интерес футболистов. Я в этом не сомневаюсь. Матч получится принципиальным», — пообещал Сёмин.

А вот с составами возникли сложности. Изначально в РФС хотели собрать тех спортсменов, которые лично принимали участие в противостоянии, но от этой идеи пришлось отказаться, поскольку приехать в Москву смогли далеко не все. Из-за различных проблем от приглашения отказались и некоторые иностранцы.

«Разговаривали с Яном Дюрицей, Ведраном Чорлукой, Чиди Одиа, Иржи Ярошиком, Ману Фернандешем. У всех свои причины. А вот с Дуду и Даниэлем Карвальо была другая история — они могли приехать, но логистика получалась слишком дорогой и энергозатратной», — объяснил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин.

Впрочем, некоторые легионеры всё равно прибыли. Так, экс-защитник красно-зелёных Родолфо признался, что ради участия в поединке проделал путь из Бразилии продолжительностью 34 часа. В последний момент состав «Локо» усилили также бывший капитан команды и автор «золотого» гола в 2002-м Дмитрий Лоськов, Заур Хапов и Олег Пашинин. А ростер ЦСКА пополнил успевший поиграть за оба коллектива Руслан Нигматуллин.

К слову, продолжающие карьеру вратари Игорь Акинфеев и Маринато Гилерме на поле хотя и не вышли, приняли участие в различных медийных активностях.

При этом все участники признавались, что очень хотят пообщаться со старыми товарищами, с которыми не встречались много лет.

«С кем больше всего хочу увидеться? Я Элвира Рахимича давно не видел. Слышал, Милош Красич в заявке. Со многими хотел бы увидеться и поговорить. У матча будет хорошая атмосфера», — отметил Юрий Жирков.

В свою очередь, сам Красич признавался, что соскучился по Москве и друзьям.

«Жирков, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич. Может, увижу и Акинфеева — знаю, он будет присутствовать на этом мероприятии. Всегда здорово увидеть старых друзей, ведь прошло много времени. И первого тренера Валерия Газзаева давно не видел», — заявил серб.

Атмосферу начала нулевых попытались воссоздать рядом с «РЖД Ареной» и для болельщиков, которые в большом количестве посетили событие. Специально для них за пару часов до стартового свистка устроили ретродискотеку, на которой выступили известные исполнители тех лет: «Пропаганда», «Краски», «Фактор-2». Люди с большим удовольствием, несмотря на лёгкий мороз, танцевали под старые хиты.

Настоящим подарком для зрителей стала и автограф-сессия с участием Алексея Березуцкого, Дмитрия Сычёва и Милоша Красича, которые почти не изменились за 20 лет. Серб даже сохранил свои длинные белые волосы. Но главное, Сёмин вывел подопечных в фирменном фартовом «петушке».

Сама игра тоже словно возвращала в прошлое. Причём некоторые футболисты, складывалось впечатление, не сильно сбавили. Недавно повесивший бутсы на гвоздь Жирков совершал фирменные рейды по левому краю и выполнял подачи в чужую штрафную. А когда Юрий на своей половине продемонстрировал излюбленный проход с чеканкой, болельщики зашлись в восторге. Березуцкий, тоже не прибавивший ни грамма веса, выжигал всё в обороне, а выполнивший огромный объём работы Евгений Алдонин солировал в центре поля.

У «Локомотива» выделялся дуэт Билялетдинов — Сычёв. Относительно молодые на фоне других участников спортсмены вели всю игру команды в атаке. Динияр действовал на левом краю, а Дмитрий — на правом. Ощущалось, что они и спустя годы после окончания карьеры понимают друг друга с полуслова. Так, в одном из эпизодов Сычёв выполнил кросс на дальнюю штангу, а Билялетдинов пробил с близкого расстояния. Соперников в кошачьем прыжке спас Нигматуллин.

В опорной зоне царил отказывающийся стареть Алексей Смертин. В свои 48 он бегал едва ли не больше всех одноклубников. А Лоськов, хотя и находящийся не в идеальной форме, выдавал шикарные передачи вразрез, как в нулевые.

Чуть больше мячом владели именно железнодорожники. Они плели комбинации на чужой половине, но при этом нечасто проникали в штрафную. Березуцкий на пару с Олегом Корнауховым сначала надёжно контролировали Зазу Джанашию, а потом и вышедшего на замену Руслана Пименова. К слову, форвард сорвал аплодисменты, когда в середине пробросил снаряд между ног Алану Кусову.

Куда опаснее смотрелись контрвыпады ЦСКА. Уже на третьей минуте Денис Попов замкнул прострел Жиркова с левого края, но сделал это из явного офсайда. Чуть позже нападающий почти убежал на рандеву с Алексеем Поляковым, но его в роскошном подкате остановил Родолфо.

Незадолго до перерыва подопечных Сёмина и вовсе спасла штанга. У гостей опять прошла диагональ с края, только на этот раз пас отдавал активный Красич, но Попов, опередивший Дмитрия Сенникова, угодил в стойку. В другом эпизоде Поляков в красивом броске парировал выстрел Дмитрия Кириченко.

Во второй половине красно-синие нарастили давление, и, казалось, гол назревал. Однако поймавший кураж голкипер упорно отказывался пропускать. Чего стоит хотя бы его чудо-сейв после удара Попова плечом с линии вратарской. Алексей умудрился среагировать и вытащил снаряд с ленточки. На его стороне по-прежнему была и удача, ведь спустя пару минут Кириченко необъяснимым образом не попал в створ в упор.

Также в составе «Локо» следует отметить Родолфо. 41-летний бразилец, последним клубом которого стал «Ахмат», руководил всей обороной. Он выиграл большую часть единоборств, в том числе «на втором этаже», и заблокировал несколько ударов. Пожалуй, легионера вместе с Поляковым следует признать главным героем противостояния.

Ещё одним неожиданно стал Лоськов. Как уже говорилось, тренер набрал лишние килограммы и передвигался по полю не слишком быстро. Однако после перерыва Сёмин вернул его на поле. И надо же такому случиться, что именно капитан, как и 21 год назад, забил единственный мяч. Причём во многом он получился курьёзным.

Железнодорожники провели редкий контрвыпад, завершившийся хлёстким ударом Билялетдинова в ближний. Нигматуллин, проявив чудеса реакции, успел сложиться. Однако Алдонин неудачно вынес мяч, и Лоськов из полукружия штрафной пробил с ходу. Руслан спокойно успевал прыгнуть в угол, но снаряд от его руки предательски заскочил в сетку.

Ошарашенные футболисты красно-зелёных принялись поздравлять полузащитника, а тот не верил своему счастью.

«Находился в нужном месте в нужное время. Стечение обстоятельств. Ничего не могу ответить. В моём возрасте сложно показывать полноценный футбол. Голова думает, а ноги не успевают за ней. Считаю, делать тайм по 40 минут — многовато для нас. А так приятно встретиться с ребятами, пообщаться. Да и для болельщиков это праздник», — поделился эмоциями Лоськов после игры в прямом эфире «Матч ТВ».

У ЦСКА оставалось достаточно времени до финального свистка, но команда словно не верила в свой успех. Оппоненты же в ходе контратаки едва не удвоили преимущество, когда Билялетдинов угодил в штангу, а Пименов на добивании отправил мяч выше.

В концовке красно-синие устроили финальный штурм ворот, но огорчить невероятного Полякова так и не сумели. В частности, он не позволил Кусову обыграть себя в штрафной, в красивом броске забрав снаряд у него в ногах. А затем вратарь в эффектном полёте отразил выстрел Ролана Гусева со стандарта.

Таким образом, «Локомотив», как и 21 год назад, оказался сильнее армейцев в золотом матче, причём с аналогичным счётом. А единственный гол себе в актив опять записал Лоськов. И, как и в 2002-м, в честь триумфаторов взвились в воздух золотые конфетти. Не иначе удачу им принёс неизменный «петушок» Сёмина.