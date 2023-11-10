Чепчугов: в ретроматче мне делать нечего

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов сообщил, что не сможет принять участие в ретроматче с «Локомотивом».

«Матч легенд — хорошая инициатива РФС! В ЦСКА свои легенды, в таком матче мне делать нечего. Люди с харизмой, внутренним стержнем не обижаются на то, что не приглашают, а улыбаются», — цитирует Чепчугова «Чемпионат».

Игра состоится 19 ноября на стадионе «РЖД Арена». Начало — 19:30 мск.

Участие примут Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Ролан Гусев, Мануэл Фернандеш, Марко Гонсалес, Дмитрий Сычёв, Алексей Березуцкий и другие легенды команд. Тренерами станут Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

Ранее стали известны составы ЦСКА и «Локомотива» на матч легенд.