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Чепчугов: в ретроматче мне делать нечего

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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов сообщил, что не сможет принять участие в ретроматче с «Локомотивом».
Чепчугов: в ретроматче мне делать нечего
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Матч легенд — хорошая инициатива РФС! В ЦСКА свои легенды, в таком матче мне делать нечего. Люди с харизмой, внутренним стержнем не обижаются на то, что не приглашают, а улыбаются», — цитирует Чепчугова «Чемпионат».

Игра состоится 19 ноября на стадионе «РЖД Арена». Начало — 19:30 мск.

Участие примут Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Ролан Гусев, Мануэл Фернандеш, Марко Гонсалес, Дмитрий Сычёв, Алексей Березуцкий и другие легенды команд. Тренерами станут Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

Ранее стали известны составы ЦСКА и «Локомотива» на матч легенд.

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