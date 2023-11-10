Стали известны составы ЦСКА и «Локомотива» на матч легенд

Российский футбольный союз (РФС) объявил предварительные составы московских ЦСКА и «Локомотива» на матч легенд.

Как сообщается на сайте РФС, в составе ЦСКА выступят: Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов, Евгений Варламов, Юрий Жирков, Олег Корнаухов, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Валерий Минько, Алан Кусов, Евгений Алдонин, Марк Гонсалес, Ролан Гусев, Элвир Рахимич, Милош Красич, Артур Тлисов, Дмитрий Кириченко, Юрис Лайзанс и Денис Попов.

За «Локомотив» сыграют: Алексей Поляков, Сергей Гуренко, Вадим Евсеев, Родолфо, Дмитрий Сенников, Динияр Билялетдинов, Владимир Маминов, Дмитрий Лоськов, Алексей Смертин, Мануэл Фернандеш, Евгений Харлачёв, Дмитрий Хохлов, Альберт Саркисян, Нарвик Сирхаев, Юрий Дроздов, Заза Джанашия, Руслан Пименов и Дмитрий Сычёв.

Тренером армейцев будет Валерий Газзаев, а железнодорожников — Юрий Сёмин.

Встреча состоится 19 ноября. Игра пройдёт на «РЖД Арене» в Москве.

Ранее директор по мероприятиям РФС Кирилл Терёшин сообщил о договорённости с ЦСКА и «Локомотивом» об участии действующих вратарей команд Игоря Акинфеева и Маринато Гилерме в матче легенд двух клубов.