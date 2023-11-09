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РФС договорился об участии Акинфеева и Гилерме в матче легенд ЦСКА и «Локомотива»

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Директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин сообщил о договорённости с московскими ЦСКА и «Локомотивом» об участии действующих вратарей команд Игоря Акинфеева и Маринато Гилерме в матче легенд двух клубов.
РФС договорился об участии Акинфеева и Гилерме в матче легенд ЦСКА и «Локомотива»
  • РИА Новости

«Думаем, что найдём формат участия Акинфеева и Гилерме. Есть договорённость с клубами», — приводит слова Терёшина РИА Новости.

Также директор по мероприятиям РФС высказался о возможном участии в предстоящей встрече бывших игроков ЦСКА Жо и Дуду.

«Жо и Дуду готовы приехать, но затраты по игре несёт РФС. На одного Даниэля Карвальо логистика выходит 1,5 млн рублей. Поэтому считаем, смотрим арифметику и целесообразность», — сказал он.

Игра запланирована на 19 ноября и должна пройти на «РЖД-Арене».

Ранее бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо назвал себя лучшим игроком в истории клуба.

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