РФС договорился об участии Акинфеева и Гилерме в матче легенд ЦСКА и «Локомотива»
- РИА Новости
«Думаем, что найдём формат участия Акинфеева и Гилерме. Есть договорённость с клубами», — приводит слова Терёшина РИА Новости.
Также директор по мероприятиям РФС высказался о возможном участии в предстоящей встрече бывших игроков ЦСКА Жо и Дуду.
«Жо и Дуду готовы приехать, но затраты по игре несёт РФС. На одного Даниэля Карвальо логистика выходит 1,5 млн рублей. Поэтому считаем, смотрим арифметику и целесообразность», — сказал он.
Игра запланирована на 19 ноября и должна пройти на «РЖД-Арене».
Ранее бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо назвал себя лучшим игроком в истории клуба.