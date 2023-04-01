Карвальо назвал себя лучшим игроком за всю историю ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо назвал себя лучшим игроком в истории московского клуба.

«Лучший игрок в истории ЦСКА? Я! Я лучший игрок», — цитирует Карвальо «Спорт-Экспресс».

Игрок выступал за армейский клуб с 2004 года по 2010-й.

Вместе с российской командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

Ранее сообщалось, что Карвальо поделился воспоминаниями о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.