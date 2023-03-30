Карвальо: понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле — Путин

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо поделился воспоминаниями о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Бразильцам было сложновато, потому что наш переводчик остался в машине на улице. Было обидно, ведь мы ничего не поняли.

Ощутил ли энергетику Путина? Да. Приятно было видеть, с каким восхищением все смотрели на него. Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле — Путин», — приводит слова Карвальо «Матч ТВ».

Карвальо выступал за армейский клуб с 2004 года по 2010-й.

Вместе с российской командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

Ранее Карвальо высказался о своём выступлении за армейский клуб.