Карвальо: понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле — Путин

Короткая ссылка
Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо поделился воспоминаниями о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Карвальо: понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле — Путин
  • РИА Новости

«Бразильцам было сложновато, потому что наш переводчик остался в машине на улице. Было обидно, ведь мы ничего не поняли.

Ощутил ли энергетику Путина? Да. Приятно было видеть, с каким восхищением все смотрели на него. Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле — Путин», — приводит слова Карвальо «Матч ТВ».   

Карвальо выступал за армейский клуб с 2004 года по 2010-й.

Вместе с российской командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

Ранее Карвальо высказался о своём выступлении за армейский клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить