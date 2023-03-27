Карвальо: Газзаев был как отец для нас, в ЦСКА ощущалось, что находишься в семье

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о своём выступлении за армейский клуб.

«Валерий Газзаев был как отец для нас. Помимо профессионализма, было чувство, что находишься в семье. Встретился с Акинфеевым, с которым мы были хорошими друзьями. Надеюсь, что встретимся командой на юбилее победы в Кубке УЕФА в 2025 году», — цитирует Карвальо «Матч ТВ».

25 марта Карвальо принял участие в товарищеском матче между ЦСКА и 2DROTS (1:2).

Карвальо выступал за армейский клуб с 2004 года по 2010-й. Вместе с российской командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09). Он провёл за клуб 140 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 45 результативных передач. В 2016 году бразилец завершил карьеру.

Ранее Карвальо оценил шансы ЦСКА на чемпионство в РПЛ.