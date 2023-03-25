Карвальо оценил шансы ЦСКА на чемпионство в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ.

«ЦСКА будет сложновато побороться за чемпионство в этом сезоне. Может, догнать «Ростов» и «Спартак» ещё реально…

Давайте будем реалистами, «Зенит» уже далеко ушёл вперёд, и они лидеры чемпионата», — приводит слова Карвальо «Матч ТВ».

Он также считает, что армейцам по силам выиграть Кубок России.

В текущем сезоне РПЛ ЦСКА набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У лидирующего «Зенита» 48 очков.

Ранее Карвальо высказался о своём участии в товарищеском матче с 2DROTS.