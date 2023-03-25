Карвальо: могу официально заявить, что теперь я вышел на пенсию

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о своём участии в товарищеском матче с 2DROTS.

«Хотел бы поблагодарить ЦСКА за приглашение поприсутствовать на таком празднике. В марте мне исполнилось 40 лет: после матча с 2DROTS могу официально заявить, что теперь я вышел на пенсию», — цитирует Карвальо «Чемпионат».

Карвальо выступал за армейский клуб с 2004 года по 2010-й. Вместе с российской командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09). Он провёл за клуб 140 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 45 результативных передач. В 2016 году бразилец завершил карьеру.

Ранее сообщалось, как агент Мойзеса ответил на вопрос о будущем бразильца в ЦСКА.