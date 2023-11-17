Фернандеш и Игнашевич не смогут сыграть в матче легенд «Локомотива» и ЦСКА

Экс-полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш и бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич не смогут сыграть в ретроматче команд.

«Мануэл прислал сообщение, что по личному форс‑мажору не сможет быть. Сергей будет занят с «Балтикой», идёт тренировочный процесс», — приводит «Матч ТВ» слова директора департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилла Терешина.

Тренером армейцев будет Валерий Газзаев, а железнодорожников — Юрий Сёмин.

Встреча состоится 19 ноября. Игра пройдёт на «РЖД Арене» в Москве.

Ранее стали известны составы ЦСКА и «Локомотива» на матч легенд.