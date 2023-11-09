Габулов заявил, что не сможет сыграть на матче легенд «Локомотива» и ЦСКА

Бывший голкипер ЦСКА Владимир Габулов сообщил, что не сможет принять участие в матче легенд с «Локомотивом».

«К сожалению, не смогу участвовать в этом матче. Я получил приглашение и хотел бы сыграть, но у меня не получится, так как в это время я буду в отъезде. А так бы, конечно, участвовал, если бы в Москве был. Если удастся, конечно, посмотрю эту игру», — приводит слова Габулова «Матч ТВ».

Игра состоится 19 ноября на стадионе «РЖД Арена». Начало в 19:30 мск.

Участие примут Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Ролан Гусев, Мануэл Фернандеш, Марко Гонсалес, Дмитрий Сычёв, Алексей Березуцкий и другие легенды команд. Тренерами станут Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

Ранее Газзаев поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела».