Билялетдинов: я в отличной физической форме, хотим выиграть у ЦСКА в матче легенд

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о матче легенд с ЦСКА.

«В какой я физической форме? Отличной. Хотим ли обыграть ЦСКА? Безусловно. Будем стараться, по крайней мере. Главное, чтобы команда в форме была», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Игра состоится 19 ноября на стадионе «РЖД Арена». Начало в 19:30 мск.

Участие примут Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Ролан Гусев, Мануэл Фернандеш, Марко Гонсалес, Дмитрий Сычёв, Алексей Березуцкий и другие легенды команд. Тренерами станут Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

Ранее Газзаев поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела».