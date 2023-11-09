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Билялетдинов: я в отличной физической форме, хотим выиграть у ЦСКА в матче легенд

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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о матче легенд с ЦСКА.
Билялетдинов: я в отличной физической форме, хотим выиграть у ЦСКА в матче легенд
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«В какой я физической форме? Отличной. Хотим ли обыграть ЦСКА? Безусловно. Будем стараться, по крайней мере. Главное, чтобы команда в форме была», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Игра состоится 19 ноября на стадионе «РЖД Арена». Начало в 19:30 мск.

Участие примут Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Ролан Гусев, Мануэл Фернандеш, Марко Гонсалес, Дмитрий Сычёв, Алексей Березуцкий и другие легенды команд. Тренерами станут Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

Ранее Газзаев поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела».

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