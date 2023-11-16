RT в Telegram
Подпишись

Пименов — о матче легенд ЦСКА и «Локомотива»: если при счёте 2:2 выйду один на один, пробью в штангу

Пименов надеется на ничейный результат в матче легенд ЦСКА и «Локомотива»

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча легенд московских ЦСКА и «Локомотива», который состоится 19 ноября.
Пименов — о матче легенд ЦСКА и «Локомотива»: если при счёте 2:2 выйду один на один, пробью в штангу
  • РИА Новости

«Будем ли стремиться выиграть? Для чего? Всё равно это в первую очередь товарищеское противостояние. Опять же, и мы, и армейцы уже всё давно доказали. Но, конечно, болельщики увидят красивый футбол. Шоу никто точно устраивать не станет», — заявил Пименов в интервью RT.

Экс-игрок предположил, какими словами бывший главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин будет напутствовать на предстоящую встречу.

«Он уже сказал журналистам, что получится принципиальный матч. В данном обещании весь Юрий Павлович. Тем более соперничать ему предстоит с Валерием Газзаевым. Он тоже супермотиватор. Поэтому ожидаю жёсткой игры. Надеюсь на ничью 2:2, но думаю, она никого не устроит. Если при таком счёте выйду один на один — пробью в штангу. Пусть не обижаются», — сказал он.

Ранее Пименов ответил, согласился бы принять участие в шоу бывшего главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить