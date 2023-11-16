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Пименов заявил, что отказался бы от участия в шоу Слуцкого и Дзюбы

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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов ответил, согласился бы принять участие в шоу бывшего главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого и нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.
Пименов заявил, что отказался бы от участия в шоу Слуцкого и Дзюбы
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Ни в коем случае. Считаю, они ушли не в ту сторону. Один — бывший главный тренер сборной России, другой — её экс-капитан. И там стоит мат-перемат. Опять же, что ты демонстрируешь подрастающему поколению? Получается, мы в качестве амбассадоров РФС — белая сторона, а они — чёрная, но и то и другое заходит», — заявил Пименов в интервью RT.

Ранее Пименов ответил, кто лучше всех из завершивших карьеру российских футболистов проявляет себя в роли аналитика.

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