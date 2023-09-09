Участие сына и внука, встреча Черчесова с Каррерой и выстрел Ромащенко: чем запомнился матч памяти Цымбаларя

«Спартак» обыграл сборную мира в товарищеском матче памяти Ильи Цымбаларя, ушедшего из жизни десять лет назад. Первый символический удар по мячу нанёс внук шестикратного чемпиона России Даниэль, а младший сын Цымбаларя Олег провёл на поле десять минут. Красно-белые под руководством Олега Романцева и Станислава Черчесова обеспечили себе комфортное преимущество ещё до перерыва благодаря голам Андрея Ещенко и Романа Павлюченко. Гости, во главе которых стояли Юрий Сёмин и Массимо Каррера, сумели отличиться лишь в концовке. Красивым выстрелом из-за пределов штрафной отметился Максим Ромащенко.

Товарищеские матчи с участием прославленных ветеранов футбола стали настоящей находкой для РФС в непростой момент, когда отечественные клубы и сборные из-за санкций лишены возможности принимать участие в международных соревнованиях. В прошлом году федерация провела два противостояния легенд «Спартака» и «Зенита». В первом петербуржцы оказались сильнее, а в ответном москвичи взяли реванш. В мае 2023-го в Волгограде состоялся ретроматч победы. Эти игры привлекли на трибуны десятки тысяч болельщиков и продемонстрировали: такие события сейчас действительно востребованы.

А потому проведение поединка между «Спартаком» и сборной мира выглядело полностью логичным. Тем более, он был посвящён памяти Ильи Цымбаларя, которого не стало почти десять лет назад. Таким образом в России отдавали дань памяти одному из самых ярких и техничных исполнителей красно-белых 90-х годов и шестикратному чемпиону страны. Так вышло, что до того памятный матч в честь него состоялся только на родине, в Одессе.

«После него я во всех интервью и соцсетях говорил, что обязан сделать точно такой же для фанатов «Спартака». Потому что они обожали папу и этого заслуживают, а сам отец самую яркую часть карьеры провёл за красно-белых», — объяснил в интервью «Спорт-Экспрессу» сын прославленного игрока Олег Цымбаларь.

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Весьма логичным было и решение назначить в качестве соперника сборную мира, ведь хавбек стал одним из немногих отечественных футболистов, получавших туда вызов. В 1999-м эта команда уступила сборной Австралии во встрече, посвящённой открытию в Сиднее нового стадиона, а россиянин провёл на поле целый час.

«Обойти вниманием такую дату РФС не мог. Цымбаларь — легенда отечественного футбола, кумир миллионов болельщиков. Мы дружим с его сыном Олегом, у него давно была мечта провести поединок легенд «Спартака» и «Реала». Думали про нынешнее лето — Илья как раз родился в июне. Но испанский коллектив отказался, опасаясь санкций. Поэтому решили вспомнить, что Илья вызывался в сборную мира, а значит, и мы постараемся сами пригласить звёзд мирового футбола на дружеский гала‑матч со «Спартаком», — рассказал «Чемпионату» директор департамента мероприятий РФС Кирилл Терёшин.

Весьма любопытным был и состав играющих команд. Ещё в августе в СМИ появлялась информация, что в столицу приедут Рикарду Куарежма, Александр Глеб, Эммануэль Адебайор и другие. Однако в итоге ростер оказался гораздо скромнее. Например, Мигел Данни отказался по семейным причинам.

Зато в составе нашлось место бывшим капитанам сборной России Алексею Смертину и Александру Мостовому, Юрию Жиркову, рекордсмену национальной команды Украины по количеству проведённых встреч Анатолию Тимощуку, двукратному чемпиону страны в составе «Рубина» Гёкденизу Караденизу и относительно молодым экс-нападающим «Спартака» и «Локомотива» — Эммануэлю Эменике и Даме Н'Дойе.

Но куда больше внимания вызвали фигуры наставников сборной мира, ведь пару Юрию Сёмину составил бывший рулевой «Спартака» Массимо Каррера. Для фанатов команды, которые до сих пор относятся к итальянцу с большой теплотой, это стало приятным событием.

«Я испытываю большие эмоции, возвращаясь в Москву. Для меня огромная честь сидеть рядом с такими легендами российского футбола, как Романцев, Черчесов, Сёмин. Не мог отказаться от участия в таком матче. Цымбаларь — выдающийся игрок, я смотрел нарезки и видел, каким великим футболистом был Илья. Поэтому большая честь находиться здесь», — сказал тренер.

Что касается красно-белых, то их цвета защищали все сильнейшие исполнители, которые помогали добывать победу над «Зенитом» год назад. Плюс, подъехал из Бразилии Робсон. Выбыл из строя лишь Сергей Юран, который недавно перенёс экстренную операцию. Зато помощником Олега Романцева стал Станислав Черчесов, уволенный из «Ференцвароша». Его появление на «Открытие Арене» тоже можно считать знаковым, учитывая слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля. К слову, Черчесов признался, что накануне встретился с Каррерой и поужинал с ним.

Болельщики начали подтягиваться к стадиону за пару часов до начала матча. И это неудивительно, ведь до игры их ждало немало интересных мероприятий. Пожалуй, самым главным из них стала раздача автографов. Участие в ней приняли Эменике, Каррера, Мостовой и Робсон. Особенно тепло любители футбола встретили итальянца, который, кажется, был приятно тронут таким отношением к себе.

Поклонники москвичей тепло встретили и Сёмина и адресовали ему кричалку «Оп, давай-давай, Юрий Палыч забивай!» Это неудивительно, ведь специалист, чьё имя ассоциируется исключительно с «Локомотивом», успел поиграть за «Спартак» и даже стал автором дебютного гола клуба в еврокубках.

Посетившие игру фанаты приготовили собственный подарок — ремейк памятного баннера, который вывешивали в 2014-м в память о Цымбаларе с надписью «Всегда в наших сердцах». Также специально для показа на табло смонтировали ролик-караоке с песней «Последняя поэма», которую все болельщики исполнили хором.

Но самое важное, что на «Открытие Арене» присутствовала семья прославленного спортсмена — сын Олег и трёхлетний внук Даниэль. Именно мальчик нанёс первый символический удар по мячу под овации всех присутствующих в футболке с номером деда — четвёртым. Некоторые в этот момент не сдержали слёз. А сын Цымбаларя, сам прошедший академию клуба, не просто появился на поле, но вывел хозяев на поле с капитанской повязкой.

В результате он отыграл порядка десяти минут и был достаточно активен: смело цеплялся за мяч и пытался «плести кружева» на чужой половине вместе с Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым и Андреем Тихоновым. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Цымбаларь-младший отдал Титову тонкую передачу пяткой на ход под аплодисменты трибун.

Олег принял непосредственное участие и в первом голе москвичей. Он увёл за собой оппонента и дал партнёрам пространство в штрафной. Те воспользовались шансом и разыграли фирменную комбинацию. Титов забросил мяч направо на Алексея Мелешина, а тот выполнил зрячую передачу на Андрея Ещенко. Показалось, что защитник поразил ворота с близкой дистанции из офсайда, но судьи указали на центр.

Игра сборной мира вызвала противоречивые чувства. С одной стороны, команда, пропустив уже на четвёртой минуте, вынуждена была идти вперёд. С другой, у номинальных гостей мало что получалось. Хотя в их составе было кому нагнетать давление. Намного ближе к чужим воротам, чем во время карьеры, расположились Смертин и Тимощук. А единственный действующий футболист в заявках соперников 33-летний Араз Озбилиз выполнял огромный объём работы. Наконец, на острие были Н'Дойе и Эменике, которым нет ещё и 40.

Но подопечным Сёмина и Карреры явно не хватало сыгранности и взаимопонимания. Потому первый реальный шанс отличиться они упустили незадолго до перерыва, когда Эменике, пытаясь замкнуть прострел слева, из убойной позиции угодил в Александра Филимонова.

«Спартак» же на 16-й минуте спокойно удвоил преимущество. И здесь болельщики снова могли насладиться мастерством Тихонова, вырезавшего тончайший навес в штрафную на свежего Романа Павлюченко. А Спящий гигант, опередив Жиркова, подрезал мяч в сетку. По признанию Тихонова, он не выходил на поле год из-за проблем с коленом, а тренироваться начал только месяц назад. Но это не помешало ему занять трудоёмкую позицию на левом краю атаки и выглядеть блестяще.

Вторая половина получилась намного менее богатой на события. Это объяснимо, ведь у многих возрастных звёзд просто не хватило сил. Однако коллектив Олега Романцева и Станислава Черчесова продолжал владеть инициативой. У гостей по-прежнему не выходило ничего, хотя на замену вышли свежие Сергей Корниленко, Максим Ромащенко и Огнен Короман. В этом плане приятно удивляла форма Дмитрия Хлестова и Виктора Онопко, которые и в возрасте за 50 читали замыслы относительно молодых соперников.

А одним из самых эмоциональных событий стало долгожданное появление на поле Робсона незадолго до финального свистка. 48-летний бывший форвард красно-белых, серьёзно прибавивший в весе, вышел под овацию трибун. Громче приветствовали лишь Цымбаларя-младшего. И пусть игра даже на не самых высоких скоростях давалась бразильцу непросто, он записал себе в актив крайне полезное действие — на последней минуте, встав в стенку, головой отразил выстрел Ромащенко со стандарта.

Именно белорус фактически в одиночку возродил интригу в противостоянии. Первый его дальний удар пришёлся в штангу. Зато со второй попытки он не оставил шансов Филимонову. Получив пас от Н'Дойе, хавбек сначала обработал мяч, а затем подкрутил его точно в дальнюю девятку. Отчаянный бросок вратаря лишь украсил эпизод. Сократив отставание до минимума, сборная мира устроила финальный штурм, но своего не добилась.

Однако результат в этом матче был абсолютно не важен. Главное — удалось почтить память одного из самых любимых футболистов страны в 90-х, игрой которого восхищаются до сих пор.

«Часто показывают гол Ильи со штрафного в ворота «Реала» — он до сих пор стоит перед глазами. Сколько он приносил позитива. Помню встречу в Лиге чемпионов: холод, все стоят укутанные — не хотят тренироваться. И тут выходит Илья! Смотрю, все уже смеются, играют в квадрат, и погода не так страшна — потому что Илюха пришёл. Вот такой он был человек», — вспомнил о бывшем подопечном Романцев.