Узнать больше

Каррера заявил о готовности вернуться в «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил, что готов вернуться в московский клуб.
Каррера заявил о готовности вернуться в «Спартак»
  • РИА Новости

«Да, я всегда говорил, что готов вернуться, я люблю этот город. Мне тут было очень хорошо. Как видите, сейчас я здесь. И с удовольствием бы вернулся», — цитирует Карреру «Матч ТВ». 

59-летний специалист в сезоне-2016/17 привёл «Спартак» к десятому чемпионству. В октябре 2018 года совет директоров столичного клуба принял решение освободить итальянца от должности главного тренера.

8 сентября Каррера прилетел в Москву на матч памяти экс-футболиста столичной команды Ильи Цымбаларя. Руководить красно-белыми будут Олег Романцев и Станислав Черчесов. Команду соперников возглавят Юрий Сёмин и Каррера.

Ранее Каррера сказал, что любит посещать в Москве Красную площадь и Арбат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить