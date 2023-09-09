Каррера заявил о готовности вернуться в «Спартак»
- РИА Новости
«Да, я всегда говорил, что готов вернуться, я люблю этот город. Мне тут было очень хорошо. Как видите, сейчас я здесь. И с удовольствием бы вернулся», — цитирует Карреру «Матч ТВ».
59-летний специалист в сезоне-2016/17 привёл «Спартак» к десятому чемпионству. В октябре 2018 года совет директоров столичного клуба принял решение освободить итальянца от должности главного тренера.
8 сентября Каррера прилетел в Москву на матч памяти экс-футболиста столичной команды Ильи Цымбаларя. Руководить красно-белыми будут Олег Романцев и Станислав Черчесов. Команду соперников возглавят Юрий Сёмин и Каррера.
Ранее Каррера сказал, что любит посещать в Москве Красную площадь и Арбат.