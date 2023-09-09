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Каррера назвал Арбат любимым местом в Москве

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что любит посещать в Москве Красную площадь и Арбат.
Каррера назвал Арбат любимым местом в Москве
  • РИА Новости

«Мне очень нравится центр — Красная площадь, Арбат. Если говорить о жизни, у меня не было так много русских знакомых, чтобы определить менталитет. Если говорить о футболе, то всё примерно одно и то же», — цитирует Карреру «Матч ТВ». 

8 сентября специалист прилетел в Москву на матч памяти экс-футболита «Спартака» Ильи Цымбаларя.

Матч легенд «Спартака» и сборной мира пройдёт 9 сентября в Москве. Руководить красно-белыми будут Олег Романцев и Станислав Черчесов. Команду соперников возглавят Юрий Сёмин и Массимо Каррера.

Ранее Каррера заявил, что красно-белые вполне способны составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

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