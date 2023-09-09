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Каррера считает, что «Спартак» может на равных играть с «Зенитом»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что столичная команда вполне способна составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Может ли нынешний «Спартак» бороться с «Зенитом»? Думаю, если «Спартак» будет играть как в первых матчах сезона, то шансы есть. Команда сильная, тренер хороший, поэтому, безусловно, они могут навязывать борьбу», — цитирует Карреру «Матч ТВ».

Каррера в сезоне-2016/17 привёл «Спартак» к десятому чемпионству. В октябре 2018 года совет директоров столичного клуба принял решение освободить итальянца от должности главного тренера.

Ранее сообщалось, что Каррера прилетел в Москву на матч памяти Цымбаларя.

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