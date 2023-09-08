Бывший тренер «Спартака» Каррера прилетел в Москву на матч памяти Цымбаларя

Олег Цымбаларь, сын экс-футболиста московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, рассказал, что бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера прибыл в Россию.

«Массимо уже в Москве. Встретил его ночью, сейчас он отдыхает. Он с нетерпением ждёт завтрашнего дня, будет рад пообщаться с красно-белыми болельщиками», — цитирует Цымбаларя «Спорт-Экспресс».

Матч легенд «Спартака» и сборной мира пройдёт 9 сентября в Москве. Руководить красно-белыми будут Олег Романцев и Станислав Черчесов. Команду соперников возглавят Юрий Сёмин и Массимо Каррера.

Ранее бывший форвард московского «Спартака» Александр Прудников рассказал, что ждёт интересного противостояния в выставочном матче между красно-белыми и сборной мира по футболу.