Прудников — о матче легенд «Спартака» и сборной мира: увидим много голов
«Это все-таки показательный матч, поэтому футбол должен быть зрелищным. Думаю, что будет много забитых мячей. Пойду ли на игру? Пока не знаю. Возможно, да», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».
Матч легенд «Спартак» со сборной мира пройдёт 9 сентября в Москве. Руководить красно-белыми будет Олег Романцев и Станислав Черчесов. Команду соперников возглавят Юрий Семин и Массимо Каррера.
Ранее Прудников поделился своим мнением о словах президента 2DROTS Никиты Панасюка, назвавшего свой клуб народной командой, пришедшей на смену «Спартаку».