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Прудников — о матче легенд «Спартака» и сборной мира: увидим много голов

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Бывший форвард московского «Спартака» Александр Прудников ждёт интересного противостояния в выставочном матче между красно-белыми и сборной мира по футболу.

«Это все-таки показательный матч, поэтому футбол должен быть зрелищным. Думаю, что будет много забитых мячей. Пойду ли на игру? Пока не знаю. Возможно, да», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

Матч легенд «Спартак» со сборной мира пройдёт 9 сентября в Москве. Руководить красно-белыми будет Олег Романцев и Станислав Черчесов. Команду соперников возглавят Юрий Семин и Массимо Каррера.

Ранее Прудников поделился своим мнением о словах президента 2DROTS Никиты Панасюка, назвавшего свой клуб народной командой, пришедшей на смену «Спартаку».

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