РФС объявил о проведении матча памяти Цымбаларя

Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении матча памяти бывшего футболиста московского «Спартака» Ильи Цымбаларя.

Как сообщается на сайте РФС, встреча на «Открытие Банк Арене» состоится 9 сентября и начнётся в 19:00 мск.

В предстоящей игре примут участие легенды «Спартака» и звёзды футбола, в разное время выступавшие в России.

Место на тренерском мостике красно-белых займут бывшие главные тренеры команды Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавит ещё один экс-наставник москвичей Массимо Каррера.

Цымбаларь скончался 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет. Он является шестикратным чемпионом России.

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла матч восьмого тура «Сочи» — «Спартак» в Москву.