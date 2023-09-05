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РФС объявил о проведении матча памяти Цымбаларя

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Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении матча памяти бывшего футболиста московского «Спартака» Ильи Цымбаларя.
РФС объявил о проведении матча памяти Цымбаларя
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте РФС, встреча на «Открытие Банк Арене» состоится 9 сентября и начнётся в 19:00 мск.

В предстоящей игре примут участие легенды «Спартака» и звёзды футбола, в разное время выступавшие в России.

Место на тренерском мостике красно-белых займут бывшие главные тренеры команды Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавит ещё один экс-наставник москвичей Массимо Каррера.

Цымбаларь скончался 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет. Он является шестикратным чемпионом России.

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла матч восьмого тура «Сочи» — «Спартак» в Москву.

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