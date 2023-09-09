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Каррера признался, что испытывает сильные эмоции по возвращении в Москву

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал своё участие на матче легенд в честь памяти Ильи Цымбаларя.
Каррера признался, что испытывает сильные эмоции по возвращении в Москву
  • РИА Новости

«Я испытываю большие эмоции, возвращаясь в Москву. Для меня огромная честь сидеть рядом с такими легендами российского футбола, как Олег Романцев, Станислав Черчесов, Юрий Сёмин. И я не мог отказаться от участия в таком матче.

Илья Цымбаларь — выдающийся игрок, я смотрел нарезки с его матчами. И я видел, каким великим игроком был Илья. Поэтому большая честь находиться здесь, на матче его памяти», — сказал тренер.

Ранее Каррера заявил о готовности вернуться в «Спартак».

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