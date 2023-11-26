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Нигматуллин — о футболе зимой: в детстве иногда приходилось играть в валенках, но на это не обращали внимания

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о проведении матчей в зимнее время года.
Нигматуллин — о футболе зимой: в детстве иногда приходилось играть в валенках, но на это не обращали внимания
  • © Дмитрий Маракасов / РФС

«В матче легенд своими активными действиями мне не давали замерзать футболисты «Локомотива», а также свитер, который я надел под футболку, и специальные тёплые стельки. Что касается зимнего футбола, то могу сказать, что если бы его не было в моём детстве, то я бы не состоялся как вратарь. Всё потому, что другого выбора не было. Я рос в Казани, где столбик термометра опускается порой до -30 ℃. Причём иногда приходилось играть в валенках, но на это не обращали внимания, так как важно было просто поиграть и получить удовольствие от процесса. Если ты любишь футбол, то должен играть в него в любую погоду даже в наших климатических условиях», — сказал экс-голкипер RT.

Ранее Борис Никоноров заявил, что Константин Ерёменко был лучшим мини-футболистом XX века.

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