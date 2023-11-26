Никоноров сравнил мини-футболиста Ерёменко с Пеле и назвал Абрамова его преемником

Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, а ныне заместитель директора ярославского «Шинника» ответил, кого из современных мини-футболистов можно сравнить с Константином Ерёменко.

«С ним сложно кого-то сравнивать. Это как пытаться кого-то ставить в один ряд с Пеле. Константин тоже был человеком-эпохой, лучшим мини-футболистом XX века. Из ныне играющих ребят отчасти его преемником можно назвать Сергея Абрамова, капитана «Синары» и сборной России, но ему уже 33 года. А вот из молодых и подающих надежды, на мой взгляд, сейчас выделяется его одноклубник Павел Карпов», — заявил он во время паблик-тока на юбилейном, 20-м корпоративном турнире по мини-футболу компании «Норильский никель», которая совместно с РФС реализует проекты по развитию и популяризации детско-юношеского футбола.

Ранее сообщалось, что юношеская сборная России по мини-футболу сыграет с командой из США.