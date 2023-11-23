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Юношеская сборная России по мини-футболу сыграет с командой из США

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Юношеская сборная России по мини-футболу узнала своих соперников на групповом этапе международного турнира Copa Mundo do futsal в Бразилии.
Юношеская сборная России по мини-футболу сыграет с командой из США
  • Gettyimages.ru

Россия сыграет с командой «Нью-Йорк Эквадор» из США, бразильским «Палмейрасом» и аргентинским клубом «Ривер Плейт», сообщает пресс-служба РФС.

В соревнованиях также примут участие бразильские «Маже», «Васко да Гама» и «Магнус», колумбийские «Атлас» и «Ювентас», португальская «Бенфика», испанская «Пальма» и канадский «Торонто».

Турнир пройдёт с 27 ноября по 2 декабря в городе Маже (штат Рио-де-Жанейро).

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что сборная России должна чаще проводить матчи в маленьких городах.

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