Сёмин призвал сборную России чаще проводить матчи в маленьких городах
- РИА Новости
«Сегодня сборная России должна проводить больше матчей на периферии, в маленьких городах. Пора выйти из зоны комфорта. Такие поездки дадут определённый толчок в развитии футбола в стране и помогут улучшить качество стадионов. Там тоже очень любят этот спорт — и особенно когда к ним приезжают иностранные команды. В такие моменты собираются полные трибуны», — сказал Сёмин RT.
Ранее Сёмин высказался о голе нападающего железнодорожников Дмитрия Лоськова в ретроматче с ЦСКА.