Сёмин призвал сборную России чаще проводить матчи в маленьких городах

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что сборная России должна чаще проводить матчи в маленьких городах.

«Сегодня сборная России должна проводить больше матчей на периферии, в маленьких городах. Пора выйти из зоны комфорта. Такие поездки дадут определённый толчок в развитии футбола в стране и помогут улучшить качество стадионов. Там тоже очень любят этот спорт — и особенно когда к ним приезжают иностранные команды. В такие моменты собираются полные трибуны», — сказал Сёмин RT.

Ранее Сёмин высказался о голе нападающего железнодорожников Дмитрия Лоськова в ретроматче с ЦСКА.