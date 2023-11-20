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Сёмин призвал сборную России чаще проводить матчи в маленьких городах

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что сборная России должна чаще проводить матчи в маленьких городах.
Сёмин призвал сборную России чаще проводить матчи в маленьких городах
  • РИА Новости

«Сегодня сборная России должна проводить больше матчей на периферии, в маленьких городах. Пора выйти из зоны комфорта. Такие поездки дадут определённый толчок в развитии футбола в стране и помогут улучшить качество стадионов. Там тоже очень любят этот спорт — и особенно когда к ним приезжают иностранные команды. В такие моменты собираются полные трибуны», — сказал Сёмин RT.

Ранее Сёмин высказался о голе нападающего железнодорожников Дмитрия Лоськова в ретроматче с ЦСКА. 

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