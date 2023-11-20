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Сёмин назвал чудом гол Лоськова в ретроматче «Локомотива» и ЦСКА

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о голе нападающего железнодорожников Дмитрия Лоськова в ретроматче с ЦСКА.
Сёмин назвал чудом гол Лоськова в ретроматче «Локомотива» и ЦСКА
  • РИА Новости

«Вообще, это всё какая-то мистика, даже можно сказать, своеобразное чудо. Лоськов забил 21 год назад и сделал это вчера, повторился даже итоговый счёт 1:0. Но отмечу, что нам было сложно удержать свои ворота сухими, ЦСКА имел достаточно моментов для гола, однако спасения Алексея Полякова тоже были невероятны. Как мне кажется, матч получился достаточно интересным», — заявил Сёмин RT.

Ранее Сёмин поделился эмоциями от победы его команды в ретроматче с ЦСКА. 

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