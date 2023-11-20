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Сёмин считает, что проведение ретроматчей помогает в популяризации футбола в России

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился эмоциями от победы его команды в ретроматче с ЦСКА.
Сёмин считает, что проведение ретроматчей помогает в популяризации футбола в России
  • РИА Новости

«Самое важное, что на эту игру пришли болельщики. Значит, им было интересно добраться до стадиона и отдать определённую дань уважения тому матчу, который прошёл 21 год назад. Считаю, что к самому мероприятию была составлена хорошая программа, публика смогла не только увидеть известных футболистов, но и пообщаться с ними. Наверное, организация подобных ретроматчей — это правильная затея, ведь они тоже помогают в популяризации футбола», — сказал Сёмин RT.

Ранее Юрий Жирков заявил, что армейцы играли на победу в ретроматче со столичным «Локомотивом».

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