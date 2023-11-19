Жирков о ретроматче: пришлось бегать как самому молодому в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Юрий Жирков заявил, что армейцы играли на победу в ретроматче со столичным «Локомотивом».

«Билялетдинов — молодой. Он помоложе будет. Но в составе ЦСКА я самый юный, да. Пришлось бегать как самому молодому. У нас тоже была серьёзная установка. Георгич всех расставил, пришлось играть. Играли на победу, но не получилось», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в составе железнодорожников забил Дмитрий Лоськов на 56-й минуте. Тренерами команд выступили Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

Игра стала реконструкцией «золотого» матча чемпионата России 2002 года. В том сезоне по итогам 30 туров ЦСКА и «Локомотив» набрали в чемпионате России по 66 очков.

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