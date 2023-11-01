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Нигматуллин: для Абаскаля каждый матч как последний

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром».
Нигматуллин: для Абаскаля каждый матч как последний
  • Gettyimages.ru

«Спартаку» необходимо зарабатывать имидж в каждой игре. Просто так отдавать кубковый матч категорически нельзя. Команда должна дать «Краснодару» бой. Абаскалю каждый матч нужно играть как последний», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Игра между командами пройдёт 1 ноября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20:45 мск.

Подопечные Гильермо Абаскаля лидируют в турнирной таблице группы D, набрав 12 очков. Вторую строчку делят «Динамо» и «Краснодар», в активе которых по восемь баллов. Четвёртый — «Пари НН» (два).

Ранее Андрей Аршавин высказал мнение касательно выступления «Спартака» в текущем сезоне.

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