Нигматуллин: для Абаскаля каждый матч как последний
- Gettyimages.ru
«Спартаку» необходимо зарабатывать имидж в каждой игре. Просто так отдавать кубковый матч категорически нельзя. Команда должна дать «Краснодару» бой. Абаскалю каждый матч нужно играть как последний», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».
Игра между командами пройдёт 1 ноября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20:45 мск.
Подопечные Гильермо Абаскаля лидируют в турнирной таблице группы D, набрав 12 очков. Вторую строчку делят «Динамо» и «Краснодар», в активе которых по восемь баллов. Четвёртый — «Пари НН» (два).
Ранее Андрей Аршавин высказал мнение касательно выступления «Спартака» в текущем сезоне.