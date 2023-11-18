Нигматуллин: сборная России заряжена на победу в матче с Кубой

Голкипер сборной России Артур Нигматуллин заявил, что национальная команда заряжена на победу над Кубой в товарищеском матче.

«Будет ли позор, если не обыграем Кубу? Давайте без негатива. Все стараются играть на победу, и команда заряжена на победу в этом матче. У всех серьёзный настрой», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Матч состоится в понедельник, 20 ноября. Начало — в 19:30 мск.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.

Ранее Чалов заявил, что футболисты сборной России морально готовы к матчу с Кубой.