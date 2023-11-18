Нигматуллин: сборная России заряжена на победу в матче с Кубой
- РИА Новости
«Будет ли позор, если не обыграем Кубу? Давайте без негатива. Все стараются играть на победу, и команда заряжена на победу в этом матче. У всех серьёзный настрой», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».
Матч состоится в понедельник, 20 ноября. Начало — в 19:30 мск.
После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.
Ранее Чалов заявил, что футболисты сборной России морально готовы к матчу с Кубой.