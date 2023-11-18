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Чалов заявил, что футболисты сборной России морально готовы к матчу с Кубой

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Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Фёдор Чалов поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Кубы.
Чалов заявил, что футболисты сборной России морально готовы к матчу с Кубой
  • РИА Новости

«Все игроки готовы и морально, и физически. Посмотрели несколько матчей, понимаем, во что Куба играет, но будем отталкиваться от своего футбола», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

Нападающий выразил надежду на то, что предстоящую встречу посетит много болельщиков.

«С Камеруном была приятная атмосфера, хочется, чтобы на эту встречу тоже пришло как можно больше зрителей. Когда играешь дома, болельщики гонят тебя вперёд. В матчах за национальную команду хочется всегда показать себя с лучшей стороны. Постараемся играть в красивый футбол», — сказал он.

Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе и начнётся в 19:30.

Ранее Чалов признал, что без турниров не так интересно следить за сборной России.

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