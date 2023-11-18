Чалов признал, что без турниров не так интересно следить за сборной России

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Фёдор Чалов высказался об интересе к национальной команде в период отстранения от международных турниров.

«Понятно, что без турниров болельщикам не так интересно следить за сборной России. Но, думаю, они всё равно скучают по матчам национальной команды», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

Напомним, что российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

20 ноября национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Кубы. Встреча начнётся в 19:30. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе.

Ранее сообщалось, что сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Кубой.