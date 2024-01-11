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Вратарь «Пари НН» Нигматуллин: у Романцева прекрасная энергетика

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Голкипер нижегородского «Пари НН» Артур Нигматуллин назвал бывшего тренера московского «Спартака» Олега Романцева легендой российского футбола.
Вратарь «Пари НН» Нигматуллин: у Романцева прекрасная энергетика
  • Gettyimages.ru

«Олег Иванович приходил к нам на базу, на общее собрание. Энергетика у него такая чувствуется… Легенда нашего футбола, приятно видеть таких людей», — цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

По его словам, футболисты нижегородской команды воодушевлены назначением Романцева на пост советника «Пари НН».

«Всё идёт на пользу. У него просто прекрасная энергетика, общительный и очень интеллигентный», — добавил Нигматуллин.

«Пари НН» с 24 очками по итогам 18 туров занимает в турнирной таблице чемпионата России девятое место.

Ранее Романцев заявил, что качество футбола в России упало за последнее время.

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