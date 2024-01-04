Романцев: качество футбола в России упало за последнее время

Самый титулованный главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев признался, что не видит никакого прогресса российского футбола в последние годы.

«Не знаю. Смотрю я матчи своих бывших команд… По мысли совсем другие ребята. И по техническому исполнению. Качество футбола… Нет. Может, я ностальгирую. Может, я не прав, но мне прошлый период больше нравился», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

Романцев сменил Константина Бескова на посту главного тренера «Спартака» в январе 1989 года. Он восемь раз завоевал с московской командой золотые медали чемпионата России и стал трёхкратным обладателем Кубка страны.

4 января бывший наставник красно-белых отмечает 70-летие.

Ранее сообщалось, что Романцев возглавил «Спартак», чтобы оставить память о Бескове.











