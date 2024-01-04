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Романцев возглавил «Спартак», чтобы оставить память о Бескове

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев рассказал, как принял предложение Николая Старостина возглавить московский «Спартак».
Романцев возглавил «Спартак», чтобы оставить память о Бескове
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я подумал, что если пойду я, то оставлю память о Бескове. Скажу, что я — ученик Константина Ивановича. Он будет гордиться, ему будет приятно. Придёт другой и скажет: «Здесь надо всё ломать, тут Бесков накучерявил. Я всё буду делать по-новому». И Константина Ивановича задвинут, всё забудут», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

Тренер признался, что «ехал со спокойной душой в «Спартак».

«Но Николай Петрович Старостин заверил: «Место свободно. Бесков уже уволен. Не пойдёшь ты, есть много кандидатов». Он назвал фамилии, включая несколько великих спартаковцев. Но Бескова в команде точно не будет», — добавил Романцев.

Романцев сменил Константина Бескова на посту главного тренера «Спартака» в январе 1989 года. Он восемь раз завоевал с московской командой золотые медали чемпионата России и стал трёхкратным обладателем Кубка страны.

4 января бывший наставник красно-белых отмечает 70-летие.

Ранее Романцев заявил, что мог пойти на любой конфликт, если это в интересах дела.



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