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Романцев: я мог пойти на любой конфликт, если это в интересах дела

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Самый титулованный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что всегда вёл себя адекватно и справедливо к своим подопечным и коллегам.
Романцев: я мог пойти на любой конфликт, если это в интересах дела
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я мог пойти на любой конфликт, если это в интересах дела. Ребята это знали. Когда работал в «Спартаке», когда сам играл, вокруг меня собирались такие же ребята, которые могли поспорить, сказать своё слово. Нужно было внушить, что это правильно, или, возможно, признаться, что ты не прав», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

Тренер дал понять, что ему всегда удавалось окружить себя «такими ребятами».

Романцев является чемпионом СССР в составе «Спартака». На посту главного тренера он восемь раз завоевал с московской командой золотые медали чемпионата России и стал трёхкратным обладателем Кубка страны.

Романцев 4 января отмечает 70-летие.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о Романцеве.

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