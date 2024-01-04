Романцев: я мог пойти на любой конфликт, если это в интересах дела

Самый титулованный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что всегда вёл себя адекватно и справедливо к своим подопечным и коллегам.

«Я мог пойти на любой конфликт, если это в интересах дела. Ребята это знали. Когда работал в «Спартаке», когда сам играл, вокруг меня собирались такие же ребята, которые могли поспорить, сказать своё слово. Нужно было внушить, что это правильно, или, возможно, признаться, что ты не прав», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

Тренер дал понять, что ему всегда удавалось окружить себя «такими ребятами».

Романцев является чемпионом СССР в составе «Спартака». На посту главного тренера он восемь раз завоевал с московской командой золотые медали чемпионата России и стал трёхкратным обладателем Кубка страны.

Романцев 4 января отмечает 70-летие.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о Романцеве.