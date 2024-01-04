Сёмин: Романцев как тренер опередил своё время

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об экс-наставнике «Спартака» Олеге Романцеве.

«Наше первое знакомство состоялось ещё в бытность футболистами. Мы, пожалуй, никогда не были близкими друзьями, но отлично друг друга знали и всегда уважали. Когда в начале нулевых «Локомотив» стал составлять его «Спартаку» настоящую конкуренцию, это уважение никуда не делось, а, напротив, продолжало расти. Как тренер он опережал своё время: существует футбольное направление или система Хосепа Гвардиолы, но красно-белые под руководством Романцева уже в те годы играли в короткий пас и показывали комбинационный футбол. Я немного старше, нежели мой коллега, но мне было интересно черпать что-то новое и смотреть, как играет команда, которая вечно побеждает», — заявил Сёмин RT.

Ранее Сёмин рассказал, что Романцев не позволял себе критику в адрес других специалистов.