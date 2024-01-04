Сёмин: Романцев никогда не позволял себе критику в адрес коллег
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«Он никогда не позволял себе критику в адрес коллег по цеху. Находясь на олимпе, он не подначивал специалистов, которые оказались внизу. Олег Иванович прекрасно чувствовал и внутрикомандную обстановку — отсюда часть его потрясающего успеха. Убеждён, знай он иностранные языки, — получил бы приглашение в один из ведущих клубов Европы», — заявил Сёмин RT.
Ранее Сёмин назвал Романцева лучшим российским тренером в истории.