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Сёмин: Романцев никогда не позволял себе критику в адрес коллег

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что экс-наставник «Спартака» Олег Романцев не позволял себе критику в адрес других специалистов.
Сёмин: Романцев никогда не позволял себе критику в адрес коллег
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Он никогда не позволял себе критику в адрес коллег по цеху. Находясь на олимпе, он не подначивал специалистов, которые оказались внизу. Олег Иванович прекрасно чувствовал и внутрикомандную обстановку — отсюда часть его потрясающего успеха. Убеждён, знай он иностранные языки, — получил бы приглашение в один из ведущих клубов Европы», — заявил Сёмин RT.

Ранее Сёмин назвал Романцева лучшим российским тренером в истории.

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